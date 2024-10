Vídeo registra momentos tensos de avião passando por dentro do furacão Milton; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 12:47 Para compartilhar:

O furacão Milton, de categoria 5, está se aproximando da costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, com ventos superiores a 250 km/h, com expectativa de atingir o solo norte-americano ainda nesta quarta-feira, 9, e se tornar o pior e mais devastador em 100 anos. Um vídeo divulgado pela NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos) mostra momentos tensos de uma severa turbulência de um avião passando por dentro do furacão.

Esse tipo de voo, realizado por aeronaves especiais, tem como objetivo coletar dados para ajudar os meteorologistas nas previsões e pesquisas sobre o fenômeno, o que também pode auxiliar a salvar vidas e minimizar danos em áreas que possam ser afetadas.

Os pilotos da aeronave e a tripulação receberam treinamento rigoroso para operar nessas condições severas, incluindo turbulências e ventos fortes. Além disso, os aviões da NOAA são equipados com radares, sensores meteorológicos e outros dispositivos de alta tecnologia para realizar o monitoramento das condições em tempo real.

As missões são cuidadosamente planejadas, e os pilotos atuam em conjunto com os meteorologistas em solo, fornecendo informações atualizadas sobre a tempestade.

Devido à chegada do furacão, moradores de áreas de risco receberam ordens de evacuação. O governador Ron DeSantis afirmou que os acostamentos das principais rotas rodoviárias usadas para saída da população foram abertos e pedágios foram dispensados.