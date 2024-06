Vídeo registra momento emocionante de três amigos abraçados antes de serem arrastados por enchente na Itália

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 14:43 Para compartilhar:

Um vídeo registrou o momento emocionante em que três amigos se abraçaram antes de serem arrastados por uma enchente repentina no norte da Itália, no dia 31 de maio. As duas mulheres e um homem haviam saído para fazer uma caminhada ao longo do rio Natisone, perto da comuna de Udine, quando as águas subiram.

De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, os bombeiros usaram drones, barcos e mergulhadores nas buscas por Patrizia Cormos, de 20 anos, Bianca Doros, 23, e Cristian Molnar, 25. No domingo, 2, os corpos de Cormos e Doros foram encontrados. Agora os agentes procuram por Molnar.

Uma das jovens chegou a ligar para a polícia antes do grupo ser levado pelas águas, e os bombeiros chegaram rapidamente ao local. Um dos agentes pediu para que os três ficassem perto de uma ponte para que fossem resgatados, mas eles não conseguiram por causa da correnteza.

“Jogamos uma corda, mas eles foram literalmente engolidos pelas águas da enchente na nossa frente. Vimos eles desaparecerem”, disse Giorgio Basile, chefe do Corpo de Bombeiros, ao jornal britânico The Telegraph. “O principal elemento não é tanto a chuva, mas a força do rio e as correntes muito fortes. Há desfiladeiros, há um refluxo de água e, mesmo para os especialistas, é uma tarefa particularmente traiçoeira”, completou.

Cormos era estudante da Academia de Belas Artes de Udine. Doros, que era romena, cursava economia em Bucareste e havia chegado a Udine fazia alguns dias antes de viajar com os pais. Cristian Molnar, namorado de Bianca, também era romeno e havia viajado da Áustria para vê-la.