Vídeo registra estreia de arma laser britânica destruindo um drone

As imagens do teste de uma arma laser do Reino Unido foram desconfidencializadas e divulgadas ao público. O equipamento militar britânico, intitulado DragonFire, tem a capacidade de destruir objetos como drones e mísseis nucleares em altas velocidades. Nas imagens compartilhadas, é possível ver o aparato disparando contra um alvo no céu.

O teste foi realizado de forma secreta e aconteceu nas Ilhas Hébridas, na costa oeste da Escócia. O equipamento se mostrou tão bem sucedido que poderia acertar uma moeda a quase um quilômetro de distância. As informações são do Daily Mail.

Confira as imagens:

Nas imagens, é possível ver o momento em que a arma dispara contra um de seus alvos que estava no céu. O vídeo também mostra os operadores do DragonFire durante o funcionamento da arma.

Além de ser considerado um armamento com potencial de “revolucionar o campo de batalha”, conforme o secretário de Defesa do Reino Unido, o DragonFire é barato, já que o custo de um único disparo do laser é equivalente a dez libras esterlinas (cerca de R$ 63,7).

A distância máxima em que o equipamento pode atingir um objeto não foi divulgada, mas o sistema utiliza um feixe de luz de extrema precisão para perfurar seus alvos. Durante o teste, o DragonFire teria sido capaz de acertar diversos drones que vinham de várias posições a quilômetros de distância.

A ideia é que o laser possa causar falhas estruturais em quaisquer objetos que estejam no seu campo de visão. É esperado que, por conta da energia necessária para o funcionamento, o equipamento seja acoplado em navios da Marinha Real como plataformas de defesa, entretanto, militares estudam a possibilidade de inseri-lo em veículos terrestres.

O armamento foi resultado de um investimento de 100 milhões de libras esterlinas (equivalente a R$ 636 milhões). Ainda não se sabe quando o DragonFire entrará em serviço de fato, mas a expectativa do Exército e da Marinha Real é de que seja utilizado em missões de defesa do espaço aéreo.

