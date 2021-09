Vídeo: redemoinho de fogo é visto no interior de SP

Um redemoinho de fogo foi visto por um morador de Guaíra, interior de São Paulo, na tarde da última sexta-feira (17). O fenômeno aconteceu em uma área com plantação de cana seca, próximo ao Anel Viário Júlio Rubin. Rafael Jacinto dos Santos fez o registro do redemoinho em uma oficina que fica em frente ao local do fenômeno. As informações são do G1.

Assista:

“Misericórdia. Deus tem piedade de nós e manda uma chuva”, disse Rafael na gravação. A testemunha disse para o G1 que o fenômeno foi assustador e que nunca tinha visto algo parecido.

Segundo o Corpo de Bombeiro de Barretos, cidade próxima, o incêndio aconteceu às 12h e foi controlado após duas horas. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

