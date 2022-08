Vídeo: Rato é flagrado em cima de pães em padaria de Minas Gerais

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um rato em cima de pães expostos em uma prateleira de uma padaria, localizada no bairro Jardim Teresópolis, em Betim (MG). As imagens foram registradas na madrugada de domingo (31). As informações são do O Tempo.







A reportagem do portal esteve na padaria na segunda-feira (1°) e conversou com Maria Antônia, uma das proprietárias do estabelecimento. Ela informou que uma funcionária se descuidou e deixou a bandeja de pães em uma bancada próxima à fachada de vidro. O que acabou atraindo o rato. “Infelizmente, eles (ratos) acabam vindo da rua e conseguem passar pelo vão entre o vidro e o chão. Já pedi ao serralheiro para vir aqui fazer o orçamento do fechamento desse espaço e também já providenciamos uma nova dedetização”, afirmou.

Maria Antônia ressaltou que a proximidade dos galpões com os materiais recicláveis também contribuem para o aparecimento dos roedores.

“Lamentamos o ocorrido e ressaltamos que já estamos adotando todas as medidas cabíveis para evitar que cenas como essa se repitam”, finalizou.