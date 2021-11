VÍDEO! Provocação, briga e expulsões… Veja a confusão ao fim do Gre-Nal

O clima esquentou ao fim do Gre-Nal 434, disputado na noite deste sábado (6), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Após o apito final, Patrick ergueu um caixão de papelão em provocação ao rival e atletas do Grêmio partiram para cima do jogador do Internacional. Uma confusão generalizada se instalou no gramado e resultou nas expulsões do próprio Patrick e do gremista Thiago Santos. Veja no vídeo as cenas do ocorridas ao fim da partida.

Foto: Ricardo Rimoli / LANCEPRESS!

