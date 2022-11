VÍDEO: Presidente do Vasco, Salgado dedica o acesso aos torcedores e garante time forte em 2023

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/11/2022 - 22:54 Compartilhe

O presidente Jorge Salgado vibrou com o acesso do Vasco e valorizou a campanha do time na Série B. Em entrevista ao LANCE!, o dirigente relembrou que o Cruz-Maltino esteve no G4 praticamente durante toda a competição e dedicou a vitória sobre o Ituano aos torcedores.

Salgado falou com a reportagem do LANCE! (Reprodução / LANCE!)

– A gente acabou conquistando o nosso objetivo. Estávamos no G4 desde a 7ª rodada. Apesar de todos os contratempos, a gente chegou no nosso objetivo. Eu dedico essa vitória, não só aos jogadores, comissão técnica, mas também toda a torcida do Vasco. Sempre nos apoiou e sempre compareceu nos momentos mais decisivos, como compareceu aqui.

Quanto ao futuro, Jorge Salgado demonstrou confiança no planejamento e garantiu um Vasco mais forte em 2023.

– Ano que vem a SAF vai comandar esse planejamento. Se Deus quiser a gente vai ter investimento e um time mais forte.

