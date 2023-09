Vídeo: prefeito de cidade do RJ sugere ‘castrar’ as mulheres para controle da população

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2023 - 8:07 Compartilhe

O prefeito da cidade de Barra do Piraí (RJ), Mário Esteves (PROS), se envolveu em uma polêmica durante a inauguração de uma estrada, na quinta-feira, 14. No evento, ele sugeriu que as mulheres do município fossem castradas para o controle da população.

“Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara”, diz Mário Esteves (PROS), prefeito de Barra do Piraí (RJ). "Tem que ter um projeto federal, estadual e municipal, porque precisa sim desse controle”, ele conclui. pic.twitter.com/Lp2IKeXQ9D — William De Lucca (@delucca) September 16, 2023

O que aconteceu:

No vídeo, divulgado recentemente no X (antigo Twitter), é possível ouvir o prefeito dizer: “O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Dione (secretário de Saúde)? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho”;

“É no máximo dois. Tem que fazer uma lei na Câmara. Haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Tem que ter um projeto federal, estadual e municipal, porque precisa sim desse controle. É muita responsabilidade colocar filho no mundo”, completou;

Após a repercussão do discurso, a Prefeitura de Barra do Piraí divulgou uma nota por meio do perfil no Instagram na qual afirmou que Mário Esteves disse aquilo em “um momento de descontração na inauguração de uma importante via de escoamento de produção e de desenvolvimento na cidade” e que “qualquer ilação com esse assunto mostra desconhecimento político”;

Ainda ressaltou que o prefeito “entende que a laqueadura seja um dos procedimentos para o incremento do planejamento familiar, assim como a vasectomia. Jamais teve a intenção de promover qualquer tipo de prática danosa ou preconceituosa às mulheres”;

A Câmara Municipal de Barra do Piraí também saiu em defesa de Mário Esteves e disse que não teve a intenção de ofender as mulheres. “As palavras podem ser mal interpretadas e é importante considerar o contexto completo das declarações”;

Por outro lado, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Barra do Piraí considerou que a fala expressa “misoginia e, mais uma vez, demonstra o total desrespeito do prefeito com as mulheres”.

