Os carros elétricos chineses estão entrando no mercado europeu cerca de 20% mais baratos do que as marcas locais. E as montadoras da China querem aproveitar essa enorme oportunidade de lucro à medida que a UE elimina gradualmente os motores a combustão.

