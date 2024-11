Pombo atinge helicóptero da Globo, que faz pouso de emergência; assista ao vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 14:27 Para compartilhar:

Um helicóptero da TV Globo que sobrevoava Belo Horizonte durante o programa MG1 na tarde desta quarta-feira, 13, foi atingido por um pombo. O piloto da aeronave precisou realizar um pouso forçado por conta do incidente.

Segundos antes do episódio, Lucas Franco, jornalista que estava abordo da aeronave, falava sobre o trânsito na cidade Mineira. “Pessoal, nós voltamos ao estúdio. Tivemos aqui um ‘probleminha’, vamos fazer um pouso”, disse o profissional no momento do impacto, que foi forte o bastante para fazer o Globocop tremer.

Aline Aguiar, apresentadora do MG1, explicou o ocorrido para os telespectadores: “Nós estávamos conversando com o Lucas Franco no Globocop, ele precisou interromper a informação. É que um pombo bateu no Globocop e, por segurança, a equipe precisou fazer um pouso. Já pousaram. Está tudo bem, está todo mundo bem”.

🚨VEJA: Helicóptero da Globo é atingido por pombo e precisa fazer pouso de emergência. pic.twitter.com/uN1FkvIV2N — αℓєx (@alexlimareal) November 13, 2024

O jornalista também tranquilizou os seguidores. “Ei, pessoal. Estamos todos bem. Pousamos em segurança. Como a Aline contou no MG1, um pombo atingiu o helicóptero”, escreveu nas redes sociais.