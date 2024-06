Vídeo: policial português dá cabeçadas em brasileiro que estava no trabalho em Lisboa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 11:54 Para compartilhar:

O brasileiro Karyllan Guimarães Loureiro, que atua como motorista de tuk tuk, foi agredido por um policial enquanto trabalhava no centro de Lisboa, um dos principais pontos turísticos de Portugal.

Recebi por WhatsApp. Parece que não é só a psp, os polícias andam todos passados da cabeça. pic.twitter.com/bVPtnwmfuF — bifeahcasa (@bifeahcasa) May 30, 2024

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o momento em que o brasileiro levou duas cabeçadas do agente. A cena foi registrada por turistas que passavam na Praça do Comércio, no dia 30 de maio.

As imagens circularam pelas redes sociais e chegaram até programas de televisão, que começaram a debater se a atitude violenta do agente foi correta. O consenso foi que não.

O brasileiro Karyllan Guimarães possui autorização para residir em Portugal e trabalhar como guia e motorista de tuk tuk há oito meses. Após ele ter estacionado o veículo supostamente de maneira errada, teve início uma discussão.

Karyllan foi conversar com um policial. Nesse momento, um outro agente chegou e deu a primeira cabeçada no brasileiro. Depois, o brasileiro ficou parado diante do tuk tuk com as mãos levantadas e foi agredido pela segunda vez. Em seguida, acabou sendo empurrado para o banco do veículo.

À TV SIC Notícias, o brasileiro disse que um policial veio e deu um tapa em seu rosto. “Eu levantei do tuk tuk e fui falar que ele não podia me bater, encostar a mão em mim, porque ele não tem esse direito. Então veio o seu parceiro e me deu uma cabeçada no rosto. Foi um choque, quase desmaiei”, completou.

O motorista afirmou que o segundo golpe foi ainda pior, pois “estou com dores no queixo, nariz e ombros”

O brasileiro registrou uma queixa na PSP (Polícia de Segurança Pública), onde apresentou um relatório médico das agressões. A Polícia Municipal abriu um inquérito para apurar a conduta dos agentes, mas disse que eles pediram aos motoristas de tuk tuk para descerem da calçada e teriam sido agredidos por um deles.

Representantes dos partidos que integram o PAN (Bloco de Esquerda e Pessoas Animais) entram com pedido oficial para que a prefeitura de Lisboa esclareça o ocorrido.