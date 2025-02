Vídeo: policial fantasiado de capivara prende traficante de drogas no Peru

Um policial fantasiado de capivara conseguiu prender um traficante de drogas durante uma operação no distrito de Lurin, a 40km de distância de Lima, no Peru, na quinta-feira, 12. As informações são do portal “El Debate”.

En perú un policía se infiltro en un bunker de droga disfrazado de carpincho y pudo capturar a los narcos

Los interroga con el traje puesto

Ni en metal gear solid 🚬🚬 pic.twitter.com/tsTjyrm2lq — ElBuni (@therealbuni) February 14, 2025

Conforme as autoridades locais, a vestimenta do agente foi uma referência ao Dia dos Namorados, data comemorada no dia 14 de fevereiro em partes do mundo.

No local da prisão, a polícia peruana encontrou cerca de 1.700 pacotes de cocaína e maconha. A operação foi conduzida pelo Esquadrão Verde da Polícia Nacional do Peru.

Outros agentes deram suporte ao policial fantasiado, que carregava um brinde e uma caixa de som que tocava uma música romântica. O objetivo era fazer com que o traficante acreditasse que havia recebido uma surpresa amorosa.