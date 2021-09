Vídeo: Policial é suspeita de sacar arma em briga de trânsito no Acre

Uma policial civil está sendo investigada por causa de uma briga de trânsito em Rio Branco, no Acre. O motorista de uma caminhonete alega que ela sacou uma arma durante a discussão. O caso ocorreu no último 10 de setembro, mas as imagens só foram divulgadas agora pelo portal Uol.

O motorista disse que o caminho dele estava bloqueado por dois carros, estacionados em lados opostos de uma rua estreita. Ele conta que buzinou para chamar atenção e tentar uma solução. Mas de acordo com ele, a policial Luciana Vogel saiu de um salão de beleza com a arma na mão. Existe um vídeo da confusão, mas não é possível concluir o que está na mão de Luciana.

A defesa do motorista diz que a policial estava exaltada. “Ela falou: ‘Eu sou autoridade, quem manda aqui sou eu, se você quiser passar dê ré e passe por outra via’. E em certo momento ela também falou: ‘Ah, então você trabalha nessa distribuidorazinha? Mais tarde eu vou lá conversar com você’, mas em tom de ameaça, coagindo”.

Depois da discussão, o motorista denunciou a policial para a corregedoria e ainda pretende entrar com uma ação cível contra a mulher. Luciana ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

