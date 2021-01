Vídeo: Policial agride mulher com tapa no rosto durante abordagem em SP

Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher com um tapa no rosto durante uma abordagem no fim do ano passado. De acordo com a corporação, o PM foi afastado do serviço operacional e encaminhado ao serviço administrativo. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar o caso.

Conforme a Polícia Militar, o outro PM que aparece na gravação também foi afastado. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, um policial aparece discutindo com a dupla. Em um trecho do vídeo ele puxa a roupa da mulher, de forma agressiva, e manda ela colocar as mãos na cabeça.

Olha que pm maldoso com uma mulher pq ele não pega um homem pra enfrentar seu lixo do carai quando pra os ladrão fica de boa né Posted by Marcelo Alves on Tuesday, January 5, 2021

“Não coloca a mão em mim, não, eu sou mulher”, diz a pessoa no vídeo. O policial responde: “Fod*-se, fod*-se”. Na sequência, a mulher afirma repetidas vezes que o agente deu uma “bicuda nele”. “Eu dei mesmo. É. Cala a boca”, afirma o policial, que em seguida dá um tapa no rosto da mulher.

O vídeo é interrompido no momento em que uma PM mulher chega na cena. De acordo com a Record TV, informações preliminares indicam que o caso aconteceu no último dia 25. Em nota ao Uol, a Secretaria da Segurança Pública informou que ainda está apurando o caso para confirmar a data.

Também em nota ao Uol, a PM afirmou que “não compactua com desvios de conduta de seus agentes e apura com rigor todas as denúncias”. A Corregedoria da corporação está investigando o caso. Caso seja considerado culpado, a maior punição que o policial que agrediu a mulher poderá ter é a demissão. Ele também pode responder por lesão corporal e abuso de poder.

