Vídeo: Policiais colocam Lázaro Barbosa em ambulância e comemoram captura

O momento da captura do fugitivo Lázaro Barbosa foi comemorado pelas policiais de Goiás e do Distrito Federal que participavam das buscas pelo criminoso há 20 dias. Após trocar tiros com a polícia, Lázaro foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são da GloboNews.

Nas redes sociais, imagens de Lázaro sendo levado para uma ambulância foram compartilhadas.

Nesta segunda-feira (28), a força-tarefa que buscava por Lázaro estava concentrada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, onde testemunhas alegaram ter visto o criminoso. O local fica a cerca de 20 km de onde foi montada a base da operação em Cocalzinho de Goiás.

Conforme a polícia, a ex-sogra e a ex-mulher de Lázaro estariam dando apoio ao criminoso na cidade.

Histórico de Lázaro Barbosa

Lázaro tinha uma condenação por homicídio, na Bahia, e é também era procurado no DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em 2009, mas conseguiu fugir do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, em 2016. À época, não retornou da saída temporária de Páscoa. Em 2018, ele foi detido novamente, desta vez em Águas Lindas de Goiás, mas escapou da prisão poucos meses depois.

O homem que a polícia perseguia era acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia, no último dia 9. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. O foragido também era apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado no dia 12 de junho à beira de um córrego.

Lázaro também era investigado como suspeito da morte de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 5. Durante a fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e o abandonou na BR-070, fez uma família refém e trocou tiros com a polícia.

Veja também