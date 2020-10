Vídeo: Polícia procura homem flagrado agredindo mulher com socos na Bahia

A Polícia Civil de Ilhéus (BA) está procurando um homem identificado como Carlos Samuel Freitas Costa Filho, que é suspeito de agredir uma mulher com socos. Imagens gravadas por um morador da cidade flagraram a ação do homem. As informações são do G1.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, o agressor e a vítima estão próximos de um carro, na frente de uma casa. A mulher pede diversas vezes para que o homem deixe o local. O homem percebe que está sendo gravado e pede para o autor do vídeo descer. No entanto, a mulher pede para que o rapaz não faça isso. Logo depois, o agressor dá socos na mulher.

HOMEM DÁ SOCOS EM MULHEREm um vídeo que circulou pelas redes na quarta-feira, 14, um homem agride uma mulher com socos no rosto em Ilhéus, na Bahia. Um vizinho filmava a situação.A vítima diz ao homem que se afaste e vá embora, mas ele segue muito próximo a ela, a mantendo encostada em um carro. Em um dado momento, quando ele se aproxima e a vítima recusa, o homem desfere uma série de socos contra ela. Não há ainda mais informações sobre a data da agressão nem da relação entre agressor e vítima, mas no vídeo aparenta que outras agressões já aconteceram antes pois a vítima diz: “Me solte e vá embora. Você acha que porque você é amigo de polícia. Eu vou dar queixa de você aqui, minha boca está do jeito que está”.A vítima ainda não prestou queixa, segundo a delegacia local mas o agressor já foi identificado como Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 33 anos. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ilhéus investiga o caso e segundo a delegacia, o agressor já tem 8 registros por situações de violência contra mulher.Se você está em situação de risco ou conhece alguém que está passando por violência, ligue 180 e peça ajuda.Via IBahia Posted by João Távora on Wednesday, October 14, 2020 + Polícia aborda ambulância com sirene ligada e descobre 1,5 tonelada de maconha



Conforme a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Márcia Rezende, ainda não há informações sobre a data do crime. A vítima não registrou boletim de ocorrência e também não há detalhes sobre a relação dela com o autor das agressões.

Ainda de acordo com a delegada, Carlos Samuel tem outros oito registros na Deam, por agressão a mulheres. Ele também já foi preso, no entanto, a polícia não informou por quais crimes.

