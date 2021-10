Vídeo: Polícia investiga homem suspeito de dar cerveja para capivara

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um homem suspeito de oferecer cerveja para uma capivara. O vídeo da ação chegou até a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) neste fim de semana. As informações são do Bem Paraná.

No vídeo é possível ver Filippini colocando o copo com cerveja na boca do animal, enquanto ele e um outro homem que filma a ação dão risadas. Ainda não há informações sobre em qual cidade a situação ocorreu.

O ato é considerado maus-tratos contra animais. Por isso, um boletim de ocorrência foi aberto e o inquérito será encaminhado para a delegacia local.

A Polícia já tem fortes indícios de quem é o suspeito, e solicita a colaboração das pessoas para localizá-lo. Basta ligar de forma anônima para os números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou para (41) 3251-6200.

