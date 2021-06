VÍDEO: Pogba minimiza mordida de Rüdiger e diz que foi brincadeira do alemão: ‘Somos amigos’

Um lance curioso chamou a atenção do jogo entre França e Alemanha na última terça-feira. Perto do intervalo, o zagueiro Antonio Rüdiger deu uma mordida nas costas do meio-campista Paul Pogba, e a imagem se espalhou pela internet.

Momento do entrevero de Rüdiger e Pogba (Foto: Reprodução)

Após a partida, em entrevista coletiva, o jogador francês, que foi eleito o melhor em campo, minimizou o lance, e disse que é amigo do zagueiro. Pogba revelou que pediu para o juiz rever o lance, mas que aquilo ficou dentro de campo. Veja o vídeo.

Pogba reclamou de mordida (Foto: MATTHIAS HANGST / POOL / AFP)

