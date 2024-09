Vídeo: PMs invadem adega e agridem clientes no interior de SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 15:40 Para compartilhar:

Agentes da Polícia Militar de São Paulo foram flagrados por câmeras de segurança agredindo clientes de uma adega em Ribeirão Preto (SP) – cidade localizada a cerca de 315 quilômetros da capital paulista – durante a madrugada do domingo, 15 de setembro. Nas gravações, os membros da corporação utilizam cassetetes e apontam armas aos clientes.

De acordo com as autoridades, as forças de segurança foram acionadas para conter um baile funk que ocorria no bairro Parque Ribeirão Preto, em frente ao estabelecimento comercial. O dono da adega alega que não promoveu a festa. As informações e imagens são do programa “Fantástico”, da TV Globo.

+ Vídeo: policial militar agride mulher e a arrasta pelos cabelos no Paraná

+ Policial agride mulher em estação de metrô em São Paulo

Confira o vídeo:

As imagens foram divulgadas pelo “Fantástico”, da TV Globo (Reprodução/Redes Sociais)

Nas imagens, é possível notar os PMs entrando no estabelecimento forçando uma derrubada da porta do local. Posteriormente, os agentes aparecem agredindo várias pessoas que estavam na adega com uso de cassetetes. Em determinado momento do vídeo, um idoso é derrubado sobre uma motocicleta.

Em entrevista ao site IstoÉ, Alexandre Durante, advogado do proprietário da adega, declarou que os comerciantes fecharam o portão do estabelecimento para evitar tumulto após as autoridades dispararem bombas contra um baile funk que era realizado em frente a adega.

Durante afirma que os comerciantes demoraram para abrir a porta para os policiais pelo fato de os agentes supostamente terem ameaçado de morte os clientes do estabelecimento. O advogado afirma que um dos proprietários da adega chegou a ligar para as forças de segurança pedindo ajuda contra os próprios PMs.

“Nenhuma das vítimas tem condenação criminal, ninguém é bandido ali. É uma família de cinco irmãos e um sobrinho. O estabelecimento deles, embora seja na periferia, o comércio tem CNPJ, alvará de funcionamento, tudo regular”, esclarece o advogado, acrescentando que duas mulheres e uma pessoa com síndrome de down foram agredidos.

Ao “Fantástico”, a Polícia Militar informou que foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis na adega, além de cartões de memória e R$ 600 em espécie. O dono do estabelecimento e o filho foram detidos e respondem por contravenção penal.

Durante explica que os equipamentos foram encontrados pelas autoridades enquanto os PMs buscavam pelas gravações das câmeras de segurança no local. “As máquinas caça-níqueis não seriam suficientes para todo esse alvoroço, toda essa agressão. Não é um crime hediondo”, aponta o advogado.

O que dizem as autoridades

A corporação alega que os clientes da adega resistiram à abordagem e o uso de força física se tornou necessário. Ainda, as autoridades acrescentaram que um indivíduo disparou rojões e bombas em direção aos PMs e se escondeu na adega.

O advogado do proprietário informou que nenhum rojão foi encontrado no estabelecimento e os clientes da adega não foram revistados antes de serem agredidos pelos PMs. “Foi um procedimento fora de qualquer padrão”, reitera Durante.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os agentes envolvidos no caso foram remanejados para funções administrativas. “A instituição não tolera excessos ou desvios de conduta, punindo com rigor toda e qualquer irregularidade comprovada”, pontuou o órgão.