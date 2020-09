Vídeo: PM e GCM trocam tiros após acidente de trânsito em SP

FLAGRANTE DE DESENTENDIMENTO NO TRÂNSITO!Ocorrência envolvendo um PM e um GCM ambos paisano .Segundo testemunhas um PM de folga estava dirigindo seu veículo pela Av Fiorelli Peciccaco próximo ao Dubai Açaí ,e a Pizzaria Kenno,fechou um veículo onde houve uma pequena colisão, o mesmo desceu do carro com arma em punho ,e no outro veículo estava um GCM de folga também armado que desceu do veículo com arma em punho,os dois então começaram uma intensa troca de tiros até descarregar ambas suas armas,nenhum dos dois foram baleados,mas três veículos que estavam estácionados ficaram danificados com várias marcas de tiros,após o término da troca de tiros eles partiram para agressão física, onde o PM ficou com muitos ferimentos no rosto,chegando ao local várias viaturas da PM , SAMU, e corpo de bombeiros ,o PM foi socorrido para o PS ,e o GCM ficou no local dando esclarecimento dos fatos…..VÍDEOS DE FLAGRANTESSIGA INSCREVA-SE NO YOUTUBE 👇JOSEFARIASTV_OFICIALhttps://www.youtube.com/channel/UCpjx9g2gx3NR1PZWyleQiYQ#flagrante #assalto #roubo #cpfcancelado #assaltofrustrado #jovens #drogas #drogado #assalto #roubo #crime #criminoso #josefarias #josefariastv_oficial #programajosefarias #tentativa #sequestro #adolescentes #goiania #goias #brasil #mundo #pmgo #policiacivil #policiamiliar #policial #rotam #cpc #violencia #politica #roubodemoto

