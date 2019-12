Vídeo: PM discute com professora durante protesto de alunos em SP

Um PM foi flagrado discutindo com uma professora durante protesto de alunos da Escola Estadual Lênio Vieira de Morares em Barueri (SP) na última segunda-feira (16) contra uma possível transferência para outros colégios. As informações são do G1.

A discussão tem início quando a docente recusa entregar seu documento solicitado pelo policial. O PM então diz que ela está sendo abordada e ameaça levá-la para uma delegacia.

Assista: