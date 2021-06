Vídeo: Pintores ficam pendurados a 15m após queda de andaime em MS

A corda de um andaime arrebentou e deixou dois pintores pendurados a cerca de 15 metros de altura em um prédio de três andares em Campo Grande (MS), na quarta-feira (16). O corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que ficaram penduradas pelo equipamento de segurança. As informações são do G1.

Uma escada especial foi usada para auxiliar no resgate, que durou cerca de 1h30. De acordo com vizinhos, o prédio está em obras há seis meses. Conforme os bombeiros, os funcionários passam bem e foram liberados no local após recusarem atendimento.

