Vídeo: Piloto ucraniano em ação revela poder de fogo fornecido pelos EUA

A Força Aérea Ucraniana publicou um vídeo mostrando um aviador pilotando um de seus caças a jato MiG-29 Fulcrum em combate.

A incrível filmagem mostra um ás do ar disparando mísseis anti-radiação de alta velocidade AGM-88, também conhecidos como HARMs.

A Ucrânia confirmou recentemente que está usando as armas fornecidas pelos EUA, que aprimoram as transmissões eletrônicas, portanto são frequentemente usadas para atingir antenas ou transmissores de radar.

Também visto na filmagem é o canhão GSh-301 de 30 mm do MiG-29, cujas vibrações fizeram seu dispositivo GPS estremecer e cair do painel.

O piloto que fez o vídeo o dedicou a Yevgen Lysenko, um colega que foi morto em combate aéreo acima de Zhytomyr, a oeste de Kiev, em 9 de março de 2022.

A divulgação das imagens ocorre no momento em que se acredita que as tropas da Ucrânia estejam realizando um ataque ofensivo no sul do país visando a cidade de Kherson – que caiu durante os estágios iniciais da invasão da Rússia em março, mas agora é um reduto russo cada vez mais isolado no noroeste do país.