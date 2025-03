Vídeo: piloto morre em acidente de avião durante show aéreo na África do Sul

O piloto James O’Connell morreu após a queda de um avião em Saldanha, na África do Sul, no sábado, 22. Um vídeo do momento do acidente mostra diversas pessoas no local observando o show aéreo quando uma das aeronaves caiu no solo.

As filmagens mostram o piloto no avião Impala Mark 1 durante uma demonstração de rotina. Até que uma das manobras termina com o veículo mergulhando no chão, o que gera uma grande nuvem de fumaça. Gritos de testemunhas são ouvidos após a explosão.

Segundo a Fox News, James O’Connell não resistiu e morreu no momento do acidente.

“É com profunda tristeza que os organizadores do West Coast Airshow confirmam um acidente fatal envolvendo James O’Connell, um piloto de testes altamente qualificado e respeitado da África do Sul, quando ele pilotava a aeronave Impala Mark 1 durante a exibição de hoje em Saldanha”, disse a organização do evento em um comunicado.