Vídeo: Piloto de parapente sobrevive após queda ocasionada por rajadas de vento

Um piloto de parapente despencou do céu após ser atingido por uma forte tempestade na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. No vídeo, é possível ver o momento da queda do praticante de voo livre, que chegou a se chocar com uma moto e sofreu apenas ferimentos leves, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, os ventos chegaram a atingir 83km/h. O piloto chega até mesmo a tentar se estabilizar no ar, mas devido à força das rajadas acaba sendo empurrado para o lado contrário e perde o controle da direção.

Ainda de acordo com o G1, na hora da queda o praticante de voo livre chegou a atingir um motoqueiro que passava pelo trecho.

Confira o vídeo: