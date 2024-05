Vídeo: pescadores encontram piranhas nas ruas de Porto Alegre

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 13:48 Para compartilhar:

Com os temporais que atingem o Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba subiu e bateu recorde histórico ao chegar a 5,12 metros, no dia 14 de maio. Isso fez com que água inundasse algumas ruas de Porto Alegre. Após a regressão do volume, pescadores registraram o aparecimento de piranhas em algumas localidades da capital gaúcha.

Em vídeo, pescadores registram presença de piranhas no lago Guaíba, em Porto Alegre, na frente do Pontal, área cobiçada pelo setor imobiliário. Elas já tinham sido vistas no rio Uruguai, mas agora parece que chegaram no Guaíba também. pic.twitter.com/M8iwVaKvmN — Marco Weissheimer (@maweissheimer) April 28, 2023

Em um vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), pescadores mostram os animais que encontraram. Eles são conhecidos na região devido à transposição e conexão dos rios Uruguai e Jacuí, que se conectam com o Guaíba.

Nas redes sociais, moradores lamentaram a invasão dos peixes, arrastados até a cidade por conta das inundações. “Era questão de tempo”, escreveu um internauta.

Pescadores da região reclamam que, há pelo menos três anos, a presença dos animais nos rios da região gerava prejuízos para o ecossistema local.