VÍDEO: Paulo Pimenta relembra violência doméstica para rebater deputado bolsonarista

O Secretário Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, trocou farpas e acusações com parlamentares bolsonaristas nesta terça-feira (11) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Deputados.

Pimenta foi chamado para prestar esclarecimentos sobre um pedido feito por ele para apurar notícias falsas divulgadas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

Durante a sessão, deputados da direita como Paulo Bilynskyj (PL-SP), José Medeiros (PL-MT). José Medeiros (PL-MT), Gilvan da Federal (PL-ES), Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicis (PL-DF), provocaram o ministro.

Questionado pelo deputado Bilynskyj sobre ter levado sua mulher em um avião da Força Aérea Brasileira, ministro lembrou o caso de violência doméstica que envolveu o deputado em maio de 2020.

“A minha delegação sou eu que escolho e com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão e para mim é um orgulho ela poder andar junto comigo”, disse Pimenta.

Deputado de primeiro mandato, Bilynskyj levou seis tiros após uma discussão com a namorada, Priscila Delgado de Bairros. Após passar por três cirurgias, ele sobreviveu, mas Priscila morreu após ter levado um tiro no peito. Na época, o parlamentar alegou que sua namorada agiu por ciúmes e ele reagiu em legítima defesa.