Vídeo: pastor que organizava motociatas em SP elogia preços dos alimentos e critica Bolsonaro

O autodenominado pastor Jackson Vilar, líder do movimento “Acelera para Cristo”, chegou a organizar duas motociatas em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em São Paulo. Porém as circunstâncias mudaram e recentemente ele gravou um vídeo em um supermercado no qual elogiou os preços dos alimentos e fez duras críticas ao ex-mandatário e ao ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

🚨GRAVE: Jackson Vilar, ex-líder de motociata do Bolsonaro, divulgou um vídeo dentro de um supermercado onde mostra a queda nos preços de alimentos e detona o ex-presidente: “Fui trouxa”. pic.twitter.com/xm0ZirSuyB — CHOQUEI (@choquei) July 17, 2023

+ Organizador de motociata em São Paulo ataca presidente: ‘Bolsonaro, quero que você vá à m*’

O que aconteceu:

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, Jackson pegou uma garrafa de óleo e afirmou: “Isso aqui custava R$ 15, hoje está a R$ 5”. “Viu, Paulo Guedes, pilantra, por que no seu governo você não conseguia baixar essa por**?”, questionou;

Depois, ele se dirigiu à seção de carnes do supermercado para mostrar que o contrafilé estava custando R$ 30,69 o quilo. “Eu peguei logo três peças”, afirmou;

“O Bolsonaro falava que a carne estava cada vez mais virando um produto de luxo no mundo inteiro. Um País como este cheio de boi e plantações e o cara falava que a carne estava virando produto de luxo. Dá vontade de pegar um cabra desse e dá uma pisa (sic)”, criticou;

A mesma maneira agressiva que Jackson usava no alto dos carros de som para criticar Lula, ele usou para atacar o ex-ministro da Economia: “Esse Paulo Guedes tinha que ser preso, ele tinha que pagar pelo o que fez com o País, ele fer*** o País”.

