Vídeo: Pastor defende terroristas e estimula o uso de armas: ‘Iminência de uma guerra civil’

O pastor Mauro Sérgio Aiello, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes (SP), defendeu o uso de armas durante um culto para o que ele chamou de “momento extremamente delicado” do Brasil. O religioso ainda disse que “os verdadeiros terroristas estão no governo” ao comentar os atos antidemocráticos que depredaram os prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto no último dia 8 de janeiro.





“Não vou aqui citar, mas é ministro da Justiça [Flávio Dino] e ameaça o povo brasileiro. Não é possível mais que isso continue. Nós não vamos pegar em armas para atacar, mas se for necessário para nos defender nós o faremos”

“Brasileiro de verdade não foge à luta! Somos uma nação pacífica e ordeira, mas há um momento em que nós precisamos agir.

Agora temos aqueles senhorzinhos, vozinhas lá em Brasília sendo chamados de terroristas. Enquanto os verdadeiros terroristas estão no governo. Aquele que subverteu a ordem. Vivemos um momento extremamente delicado da nossa nação.





Em seu blog pessoal, o pastor escreveu uma espécie de artigo, na última segunda-feira (9), na qual explica de uma forma mais detalhada seu posicionamento diante das invasões das sedes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. De acordo com o religioso, o Brasil está prestes a ser palco de uma “guerra civil”.

“Tenho escrito (não insuflado) que estamos na iminência de uma guerra civil. E repito, tenho escrito isso já há algum tempo. É só você observar, sem passionalismo (o que é muito difícil, para qualquer um fazer) os movimentos na política brasileira.

Então, falando em terrorismo, violência, não pode haver nada pior do que tirar um sujeito da prisão, condenado mui justamente, e fazê-lo sentar na cadeira de Chefe do Executivo.





Não pode haver terrorismo, e nem violência pior do que fazer o povo ir à urnas em um jogo de cena vergonhoso quando todos sabemos que algo de estranho aconteceu no reino da Dinamarca.

Não pode haver terrorismo e nem violência pior do que rasgar a Constituição e colocar nas mãos de um irresponsável o poder absoluto de prender, julgar e condenar algozes em atos incontestes de autoritarismo e despotismo”, disse o pastor ao expor sua opinião em seu blog.

