Vídeo: pastor chama autismo de ‘visita do diabo’ ao ventre de grávidas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 16:30 Para compartilhar:

Um pastor evangélico da Assembleia de Deus de Tucuruí (PA) está sendo alvo de críticas por dizer que o TEA (Transtorno do Espectro Autista) é uma “visita do diabo” no ventre de mulheres grávidas.

“As crianças, hoje, de cada 100, temos aí 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. Ele só procura os vulneráveis, os desassistidos”, diz o pastor.

Pastor de Igreja Pentecostal declara que Satanás entra no vente de mulheres gravidas e causa o Autismo. Você tem noção da gravidade desse discurso? Independente da sua religião, isso aqui é CRIMINOSO e gera uma gastura imensa só de ouvir. Precisamos criminalizar as fake news! pic.twitter.com/fBYuZ3ma25 — Ivan Baron 🦯 (@ivanbaron) July 16, 2024

A fala preconceituosa foi dada na sexta-feira, 12. Após repercussão negativa nas redes sociais, o pastor pediu desculpas disse que foi infeliz na colocação.

“Esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais, no meu coração, passa coisa dessa natureza. Mas, naquele calor da mensagem, terminei dizendo algo que não podia dizer, não devia falar”, afirma o pastor.

“Eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão por aquela infeliz colocação, enquanto eu ministrava. Então, eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas”, finaliza.