Vídeo: passageiro de voo Brasília-Panamá tenta abrir porta de avião e é contido por passageiros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 16:46 Para compartilhar:

O passageiro de um voo da companhia aérea Copa Airlines tentou abrir a porta de emergência do avião durante um voo desta terça-feira, 5. O caso aconteceu em uma viagem entre capitais – do Distrito Federal, em Brasília, até a Cidade do Panamá.

O homem, que não foi identificado, teve que ser detido por outros passageiros. Ele resistiu às investidas e acabou agredido de maneira intensa, até ser imobilizado. As autoridades panamenhas receberam o tripulante assim que a aeronave pousou.

O avião estava perto de aterrissar, em uma distância de aproximadamente 30 minutos até o destino final. Devido ao acontecido, o pouso foi adiado, já que o piloto teve que circular no ar por algum tempo.

+ Aviões da FAB colidem no ar durante treinamento; piloto precisou ejetar

O fotojornalista Cristiano Carvalho era um dos passageiros do voo e registrou a confusão. Sobre o sujeito, Cristiano testemunhou: “Ele passou da porta de emergência dos fundos depois do aviso. Depois, começou a avançar e a tentar abri-la. Então, uma comissária de bordo começou a gritar, e outro tentou segurá-lo, mas não conseguiu, porque ele era muito forte”

Veja o vídeo: