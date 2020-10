Vídeo: Paraquedista morre durante salto em Boituva

O paraquedista Leandro Torelli, de 33 anos, morreu após um salto no domingo (25), em Boituva, no interior de São Paulo. Ela chegou a ser socorrido após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1.

De acordo com o Centro Nacional de Paraquedismo, durante o salto, Leandro fez uma curva brusca em baixa altitude, o que diminui a pressão no paraquedas. Com isso, ele desceu em alta velocidade provocando o acidente.

Leandro já havia feito mais de mil saltos e era considerado um paraquedista experiente. O paraquedista morava em São Paulo, para onde o corpo foi levado. O velório ocorre no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha.

