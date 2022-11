VÍDEO: Palmeiras levanta taça do Brasileirão no Allianz Parque

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 0:26 Compartilhe

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras fez o último jogo da temporada nos gramados do Allianz Parque e não fez feio. Venceu o América-MG por 2 a 1, de virada, com gols de Gustavo Scarpa e Murilo. Assim, o time Hendecacampeão de Abel Ferreira chegou aos 81 pontos e finalmente ergueu a taça do Brasileirão diante do torcedor palmeirense. Confira, no vídeo acima:

>Scarpa ajuda na “partida da taça” e leva melhor nota do Palmeiras

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

E MAIS:

O time do Palmeiras levanta o título (Julia Mazarin / LANCE!)

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias