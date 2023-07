Vídeo: pai quebra vidro e resgata bebê trancado em carro sob 40ºC nos EUA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/07/2023 - 6:25 Compartilhe

Imagens emocionantes mostram o momento em que um bebê esquecido foi salvo de um carro escaldante no Texas no início desta semana. Uma multidão pode ser vista no vídeo em torno de um veículo enquanto as pessoas trabalham para quebrar o para-brisa e salvar um bebê que foi esquecido lá dentro em um dia em que o índice de calor chegou a 40 graus.

Segundo a polícia local, o bebê e as chaves do carro foram trancados acidentalmente dentro do veículo. O homem, então, usa uma chave de roda para quebrar o vidro frontal. O casal não sofrerá nenhuma acusação formal.

Uma testemunha filmou o impressionante resgate no estacionamento de um posto de gasolina. As imagens mostram que depois que o para-brisa foi quebrado, eles conseguiram acesso ao veículo, onde uma mulher ergueu a criança para alguém do lado de fora do carro.

Não ficou imediatamente claro quanto tempo o bebê ficou dentro do carro, mas a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário diz que leva apenas 10 minutos para um carro esquentar 20 graus.

