Vídeo: Pai de assaltante se revolta e dá bronca ao ver filho baleado no chão

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o pai de um rapaz preso em flagrante por roubar veículos no Guarujá, no litoral de São Paulo, revoltado com a atitude do filho e dando bronca nele. O assaltante recebia atendimento médico por ter sido baleado pela Polícia Militar quando foi repreendido pelo familiar. A Polícia Civil confirmou que o homem que aparece nas imagens é o pai do criminoso baleado e detido. Um agente precisou conter o pai do suspeito, que queria avançar no rapaz enquanto o mesmo recebia atendimento médico.

Na filmagem, o pai diz que sustenta o rapaz, junto com a mãe, para que ele não precise roubar. Ele ainda afirma que se o filho voltar a andar com pessoas erradas, ele entregará o jovem para a polícia imediatamente.

“A sua mãe te dá rio de dinheiro […] para você não roubar ninguém. Você ainda vai roubar os outros? Deus me perdoe ainda falar assim. Você não precisa roubar ninguém. A gente dá de tudo pra esse cara”, esbravejou o pai.

Segundo o G1, o jovem foi baleado no último sábado (05). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um motorista foi surpreendido por dois homens que estavam armados. Porém, policiais que estavam em uma viatura próximo ao local e viram a situação, correram para abordá-los e impedir o crime. Um dos suspeitos tentou fugir, mas o outro foi detido ao tentar atirar contra os agentes.

Os policiais revidaram e o acertaram com disparos de arma de fogo na perna esquerda e no ombro direito. Levado para o Hospital Santo Amaro, o assaltante está internado em estado estável. A polícia informou que apreendeu um simulacro de arma de fogo usado no crime e recuperou o celular de uma das vítimas avaliado em R$ 3 mil. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Guarujá como tentativa de roubo.

