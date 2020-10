VÍDEO: Os gols do duelo entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil

O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Neste domingo, o Tricolor eliminou o Fortaleza nos pênaltis, depois do empate no tempo normal por 2 a 2. A equipe de Fernando Diniz parecia que teria a classificação com certa tranquilidade, ao abrir 2 a 0 no marcador.

No entanto, o Leão, treinado por Rogério Ceni, conseguiu a reação nos dez minutos finais e igualou o marcador. Nos pênaltis, depois de 17 cobranças corretas consecutivas, Volpi pegou a última do Fortaleza, e Léo Pelé garantiu a vaga. Clique no player acima e veja.

