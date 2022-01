Vídeo: Onda de linchamentos preocupa banhistas em praias do Rio

Ao menos 12 tentativas de linchamentos foram registradas nas últimas três semanas, em praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. A mais recente aconteceu na última quarta-feira (26), contra Cleberson da Silva Oliveira, de 20 anos, acusado por populares de ter furtado o celular de um banhista. As informações são do jornal O Globo.

Uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) foi até o local e presenciou uma multidão agredindo o suspeito com socos, chutes e até com paus de guarda-sol.

“Quando o alcançamos, os populares se dispersaram e conseguimos resgatá-lo já desacordado e bastante machucado, com cortes na cabeça, hematomas e escoriações nos braços, pernas e tronco. Em 28 anos de profissão, nunca tinha me deparado com tamanha selvageria”, contou o líder operacional da Guarda Municipal Elias Pedro da Silva, que participou da ocorrência.

Cleberson foi socorrido e levado a um hospital onde passou por atendimento. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). Aos policiais, o rapaz, que tem passagens por roubo e furto e responde por tráfico de drogas, afirmou ser inocente e contou ter tido até os pertences levados no momento da confusão. Nenhuma vítima do suposto furto cometido por ele compareceu até agora à delegacia.

Nas redes sociais, a página do Instagram Zona Sul Alerta divulgou vídeos de alguns dos casos de linchamento registrados nos últimos dias nas praias do Rio de Janeiro.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Casos são investigados

De acordo com a Polícia Civil, todos os casos de tentativa de linchamento registrados são investigados visando à identificação dos autores dos crimes. Em entrevista ao O Globo, o professor de Direito Penal da PUC-Rio, o advogado Sérgio Chastinet Duarte ressalta que quem participa desse tipo de agressão contra suspeitos de crimes assume, ao menos, o risco de matá-los.

“O ordenamento jurídico não admite fazer justiça com as próprias mãos, salvo nas situações excepcionalíssimas de legítima defesa ou defesa da posse, que não se aplicam a esses casos. O chamado linchamento é uma prática criminosa para todos os que participam materialmente e até para quem o instiga. O fato de supostamente a vítima ter praticado algum crime não isenta quem participa do linchamento de responsabilidade criminal, dado que configura homicídio ou tentativa de homicídio qualificado, conforme a vítima sobreviva ou não”, explicou Duarte.

Saiba mais