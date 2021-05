VÍDEO: O que falaram os autores dos gols do Corinthians em goleada pela Sul-Americana; confira

A construção da goleada por 4 a 0 do Corinthians sobre o River Plate (PAR), nesta quarta-feira (26), pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana passou pelo pé diretamente do trio Ramiro, Jô e Mateus Vital, que foram às redes, o primeiro duas vezes, no triunfo de despedida do Timão do torneio continental.

Eliminado com duas rodadas de antecedências, o clube do Parque São Jorge entrou contra os paraguaios para cumprir tabela, mas vez valer a sua dignidade em campo.

Confira no vídeo acima o que os artilheiros da noite falaram após a vitória.

Corinthians se despediu da Sul-Americana com goleadas sobre Sport Huancayo (PER) e River Plate (PAR) (Foto: NELSON ALMEIDA / POOL / AFP)

