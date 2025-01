Vídeo: novo ângulo mostra avião tentando pousar em Ubatuba e saindo da pista

Imagens feitas por um turista mostram um novo ângulo do avião de pequeno porte PR-GFS pousando na pista do Aeroporto de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e invadindo a Praia do Cruzeiro, no acidente que matou o piloto e feriu quatro pessoas da mesma família no dia 9 de janeiro.

Video novo do acidente em Ubatuba, pelo menos pra mim.

Ele mostra traz, em função da posição em que foi feito, duas informações relevantes, a primeira é o ângulo de aproximação, aparentemente elevado, e o segundo é que ao final da corrida, antes do choque contra a cerca, ele… pic.twitter.com/GUVY1CUXNl — fernandopamplona (@fdpamplona) January 13, 2025

Na gravação, é possível ver a aeronave de frente no momento em que tenta realizar o pouso, e o céu completamente nublado. O avião percorre por alguns segundo na pista, invade o gramado, rompe o alambrado e explode.

Ao todo, cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, era elas: a empresária Mireylle Fries, de 41 anos, o seu marido, Bruno Almeida Souza, 45, os dois filhos do casal, 4 e 6, e o piloto Paulo Seghetto, 55.

Seghetto morreu no acidente. Já a família foi socorrida e levada, inicialmente, à Santa Casa de Ubatuba. Depois, transferida ao Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, também no litoral norte. Mais tarde, todos foram encaminhados ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Outras três pessoas que estavam na orla da praia e foram atingidas seguem bem. Uma mulher, de 59 anos, torceu o pé e machucou o joelho. Ela foi socorrida e seu quadro é estável.

Agora o caso é investigado pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo) e pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos), para apurarem as causas do acidente.