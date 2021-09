Vídeo: Noivo fratura a coluna após ser jogado para o alto por convidados de casamento

Um noivo, de 31 anos, fraturou a coluna durante seu casamento após ser jogado para o alto durante a celebração. Durante a queda, o homem acabou virando de cabeça para baixo. Os homens que participaram da “brincadeira” não conseguiram agarrá-lo e ele atingiu o chão com a nuca.

Segundo a imprensa local, a situação piorou quando os convidados pegaram o noivo e o colocaram sentado em uma cadeira antes que os paramédicos chegassem. “Eu não deveria ter sido movido quando estava caído no chão”, disse o noivo.

O homem não descartou a possibilidade de processar os convidados por terem causado sua contusão na coluna vertebral. “Eles me jogaram para cima uma vez, depois, quando me jogaram pela segunda vez, me deixaram cair de costas. Procurei uma advogada, mas ainda estou pensando no que vou fazer”, afirmou.

Após o acidente, o noivo não conseguia mover totalmente a perna esquerda. No dia seguinte, contudo, ele voltou a mexer as duas pernas.

A festa de casamento continuou após o noivo ser levado para um hospital com a noiva e familiares.

