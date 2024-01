Vídeo: noivo cai de lancha após pedido de casamento em Santa Catarina

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/01/2024 - 15:37 Para compartilhar:

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o nutricionista Michael Alexandre pediu a sua namorada, Janaina Alves, em casamento em uma lancha, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis (SC). Depois de colocar o anel no dedo da amada, ele se desequilibrou e caiu no mar. O episódio ocorreu no dia 20 de janeiro e viralizou recentemente.

Noivo acaba na água após pedido de casamento em barco pic.twitter.com/NiL7HEsVIu — perrenguematogrosso (@perrenguemt) January 23, 2024

O vídeo foi divulgado, no primeiro momento, nas redes sociais da cunha de Michel. Em seguida a gravação passou a ser replicada e já foi vista por mais de 318 mil pessoas.

Por meio de seu perfil no Instagram, Janaina escreveu que o dia 20 foi “incrivelmente especial, em que disse sim ao amor da minha vida! A surpresa foi emocionante, repleta de risadas e tombos. Mas, acima de tudo, muito amor!”.

Para conseguir realizar a surpresa, Michel contou com a ajuda da equipe da lancha, que colocou a música preferida do casal para tocar, “Don’t Stop Believe”, e espalhou pétalas de rosas no topo da embarcação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias