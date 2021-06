VÍDEO: Neymar entra mancando em hotel da Seleção após ser derrubado por fãs que furaram bloqueio Três torcedores aproveitaram a brecha da segurança para tirar uma "casquinha" do craque brasileiro

Perseguido dentro de campo, Neymar também não escapa fora de deles. Nesta quinta-feira, três fãs do jogador furaram o bloqueio de seguranças e derrubaram o craque do PSG em sua chegada ao hotel em que e Seleção Brasileira está hospedada em Porto Alegre.

+ Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021!

E MAIS:

Além dos três adolescentes, outros jovens tentaram furar o bloqueio mas foram contidos.

Ao ser “atropelado”, Neymar levou as mãos ao pés e entrou mancando no hotel.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

Nesta sexta-feira, o Brasil estreia em 2021 com o brasileiro em campo diante do Equador, às 21h30, no Beira-Rio, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

E o Neymar que foi atropelado por uns torcedores que estavam na porta no hotel kkkkkkkk pic.twitter.com/tOpKO0gT9G — Trivelas ⚽️ (de ) (@trivelass) June 4, 2021

E MAIS:

Veja também