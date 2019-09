Vídeo: Neymar é xingado em sua estreia na temporada pelo PSG

Paris – Depois do fim da “novela Neymar”, que marcou a janela de transferência europeia, o brasileiro fez sua estreia pelo PSG nesta temporada, e foi recepcionado com xingamentos e vaias, neste sábado, contra o Strabourg, pela quinta rodada do Campeonato Francês.

“Neymar hijo de pu..” era o cântico em espanhol que dominava as arquibancadas do estádio Parc des Princes. Veja a reação da torcida quando o nome do camisa 10 foi anunciado:

Olha a reação da torcida do PSG no anúncio do nome de Neymar. pic.twitter.com/3KhTs3mgC5 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) September 14, 2019

A cada vez que Neymar tocava na bola, ouvia gritos e manifestações dos Ultras, torcida organizada do clube parisiense. Os gritos e vaias, duraram quase até a metade do primeiro tempo. As ofensas sobraram até para o pai do jogador. Os torcedores exibiram uma faixa com dizeres “Neymar Sr, venda o seu filho na Vila Mimosa”. A Vila Mimosa é uma das mais famosas áreas de “prostituição” do Rio de Janeiro.