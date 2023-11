Vídeo: Nasa mostra evolução do aquecimento da Terra desde o século XIX

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/11/2023 - 4:40 Para compartilhar:

A National Aeronautics and Space Administration (NASA) divulgou um vídeo em que mostra a evolução do aquecimento da Terra desde o século XIX. Na produção feita pela agência espacial, é possível visualizar a distribuição global e a variação da concentração de dióxido de carbono (CO²) durante as décadas.

A análise foi feita por meio de um sondador infravermelho atmosférico (Airs), acoplado na nave espacial Aqua. Na visualização, é possível observar um aumento contínuo de CO², com a mudança da cor do mapa para tons mais quentes, como vermelho e amarelo, além de uma variação sazonal de gás carbônico no hemisfério norte.

As emissões globais tendem a ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5ºC, previsto no Acordo de Paris de 2015. O verão de 2023, que foi o mais quente já registrado, é uma das consequências desse aumento de temperatura.

