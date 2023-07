Vídeo: Narrador chama Gabigol de ‘gostoso’ durante transmissão de jogo ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 8:56 Compartilhe

O jogador de futebol Gabigol, de 26 anos, foi o responsável por anotar o segundo gol da vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Apesar do atacante ter balançado a rede adversária, o que chamou a atenção do público que acompanhava a partida foi a narração do locutor Rômulo Mendonça, conhecido por adotar alguns bordões e elogios inusitados em suas transmissões.

“É do Mengão! Do coisa ruim. O coisa ruim é brabo! E o Gabigol é gostoso demais”, disse Rômulo, ao narrar o gol do atacante.

Assista ao momento

e essa narração? KKKKKKK “o coisa ruim é brabo e o gabigol é gostoso demais” pic.twitter.com/jhCnkLGyKJ — CAROLLLL (@bayewrnmunich) July 27, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias