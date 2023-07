Vídeo: Mulheres se agridem durante sessão do filme ‘Barbie’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 9:55 Compartilhe

Uma sessão do filme ‘Barbie‘ terminou em confusão em um cinema do Brasil. Nas redes sociais, um vídeo mostra que duas mulheres se agridem ao final da exibição da obra cinematográfica.

No conteúdo compartilhado, é possível ver que as mulheres precisaram ser separadas por outras pessoas que estavam no cinema.

“Não almoçou não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!”, diz uma das mulheres, após empurrar a outra.

Confira a confusão

🚨BRASIL: Enquanto ao fundo toca “What Was I Made For?”, de Billie Eilish, trilha sonora de #Barbie, mulheres brigam no fim do filme. pic.twitter.com/pDzD1pckSZ — CHOQUEI (@choquei) July 24, 2023

