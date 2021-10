Vídeo: Mulher tenta falar sobre “verdadeira origem” da pandemia em voo nos EUA

Uma mulher tentou fazer uma palestra sobre a pandemia de covid-19 durante um voo nos Estados Unidos. Ela queria apresentar um teoria sobre “a verdadeira origem” da covid-19 e foi contida pelos comissários de bordo.

A cena foi registrada por um passageirou e viralizou nas redes sociais. Jawny disse que comprou o wi-fi do voo para poder publicar as imagens.

É possível ver a mulher com microfone que ela levou, tentando começar a palestra. Ela diz que “a pandemia começou porque os humanos perderam um pouco da fé”.

Mas logo uma funcionária começa a intervenção. A teoria não foi apresentada. A mulher começou a discutir com funcionários e ofender tripulantes. Não há informações sobre o que aconteceu no resto do voo.

A empresa do voo, Delta Airlines, divulgou uma nota sobre ocorrido, mas não entrou em detalhes. “A segurança de nossos clientes e funcionários é sempre nossa prioridade. Estamos cientes do vídeo e apreciamos o raciocínio rápido de nossa tripulação, que aplicou seu extenso treinamento para reduzir a situação com segurança. O voo prosseguiu para o (aeroporto) JFK e pousou no horário, sem incidentes”.

