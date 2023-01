VÍDEO: Mulher tatua rosto de Boninho para chamar a atenção e entrar no BBB

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2023 - 11:22 Compartilhe

A pedagoga Leticia Santos deixou os seguidores em choque na madrugada deste domingo (15), ao revelar uma nova tatuagem do rosto do diretor Boninho no braço para tentar chamar a atenção e conseguir ser chamada para o Big Brother Brasil.





+ VÍDEO: Ex-bbb Paulinha Leitte posa de biquíni na neve

+ Mulher de 56 anos com 90% do corpo tatuado mostra o antes e depois

+ Richarlison faz enorme tatuagem nas costas, apresentando-se ao lado de Neymar e Ronaldo



Através do instagram, Leticia compartilhou o resultado da tattoo – que além do rosto do marido de Ana Furtado, acompanha o nome do reality show em baixo. Ela tomou a decisão para tentar realizar o sonho de ser uma das particpantes do reality da Globo.

“Fiz uma tanto em homenagem ao BBB e ao Boninho. Quem me conhece sabe o quanto sou fã e desejo entrar no reality, a tattoo foi só uma das diversas tentativas de chamar atenção”, disse a pedagoga.







Leticia ainda reforçou que não pretende desistir do objetivo. “Cada um corre atrás do que quer, não estou fazendo mal a ninguém, então para mim é válido! Continuo em busca de realizar meu sonho e não vou deixar ninguém me fazer desistir”, completou.

+ VÍDEO: Simaria dança sucesso da época da dupla com Simone, apenas de top e calcinha branca

+ VÍDEO: Iza visita Bangkok e mostra sua culinária bizarra, tem até escorpião no espeto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Santos🤎 (@srt.leticia_)





Fotos e vídeos: Reprodução srt.leticia_

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias