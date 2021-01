Vídeo: Mulher joga 3 crianças e se atira de prédio para escapar de incêndio no PR

Um incêndio atingiu um prédio em São José dos Pinhais (PR) na sexta-feira (8). O fogo começou no primeiro andar e uma família que estava no 4º andar ficou sem ter como sair do local. Uma mulher que estava cuidando de três crianças tiveram que sair pela janela do apartamento. Os vizinhos improvisaram o resgate com colchões e lonas. As informações são do G1.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que algumas das vítimas se atiram da janela. Entre as crianças estavam a neta da mulher de 11 meses, e outras duas meninas de 5 e 7 anos. A mãe das garotas estava trabalhando em outro apartamento no mesmo condomínio.

São José dos Pinhais - Pr | Bombeiros são acionados para Incêndio em Apartamento no Bairro GuatupêPor volta do meio dia desta sexta-feira (8), Bombeiros do 6°Grupamento de São José dos Pinhais, deram atendimento a um incêndio em um apartamento no 1° Andar do Residencial Vila Verde, na avenida Guatupê, Bairro Guatupê em São José dos Pinhais.Não foi repassado aonde teria começado o fogo, no local duas vítimas foram atendidas pela ambulância do SIATE, sendo uma mulher de 45 anos e uma criança de 7 anos, ambam encaminhadas para o Hospital São José.As vítimas estavam no 4° andar e ficaram presas dentro do apartamento por causa da intensa fumaça que bloqueava a saída pela escada. Os moradores se reuniram e improvisaram colchões, para que a mulher e a criança pudessem saltar, ambas ficaram feridas, a mulher com ferimentos moderados e a criança com ferimentos leves, foram atendidas pelos Socorristas do SIATE e após transportadas ao Hospital. Posted by São José dos Pinhais em Foco on Friday, January 8, 2021

Em entrevista à RPC, Daiane Estevan relatou que ouviu gritos e saiu correndo quando percebeu que as filhas estavam em perigo. Ela chegou a subir as escadas do prédio em chamas para tentar resgatar as meninas, mas teve que recuar por conta da quantidade de fumaça. “Eu gritava, sentava no chão, pedia ajuda, chamava os bombeiros, daí todo mundo todo mundo começou a me ajudar. Foi um desespero”, contou.

Após o resgate dos vizinhos, a menina, de 7 anos, foi internada no Hospital do Trabalhador porque machucou o ombro na queda. A criança de 5 anos e o bebê não se machucaram. A avó sofreu um ferimento na coluna e foi internada no Hospital São José.

Veja também