Vídeo: Mulher ganha cesta básica de prefeitura e reclama que os produtos não são de marca

Uma moradora de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, tem causado polêmica nas redes sociais após gravar um vídeo reclamando da marca dos produtos da cesta básica enviada pela prefeitura.

Para a dona de casa, a propaganda feita nas redes sociais pela Prefeitura de Osasco não mostrou a realidade. “Eu não sou mal agradecida Rogério Lins, só que você está fazendo propaganda enganosa”, acusou a mulher referindo-se ao prefeito de Osasco.

Além disso, ela ressaltou que os produtos não vieram em uma cesta nem caixa, mas, sim, em um saquinho plástico.

Nas redes sociais, a postura da mulher dividiu opiniões. Muito internautas afirmaram que se ele não gostou dos produtos “é só doar para quem precisa”. Outros, no entanto, endossaram o discurso da dona de casa e afirmaram que os produtos realmente não são de qualidade.

A cesta básica é uma das medidas adotadas por governadores e prefeitos de diversos pontos do país para tentar minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Em Osasco, os produtos foram distribuídas para todas as famílias com filhos que estudam nas redes municipais de ensino.